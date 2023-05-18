Спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона сказал, что в результате атаки по Украине не зафиксировали масштабных разрушений. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Где упали обломки

В Дарницком районе столицы зафиксировали падение обломков сбитой ракеты на территории гаражного кооператива. В результате начался пожар, но по состоянию на 6:00 спасатели его уже потушили. В Деснянском районе тоже зафиксировали падение отломков в 2 местах.

В Киевской области обломки ракеты упали на частный дом. к счастью, обошлось без пострадавших и возгораний.

Кроме того, обломки ракеты рухнули и в Житомирской области. В результате один частный дом полностью уничтожен, еще один – частично поврежден. В настоящее время на местах работают все соответствующие службы.

Обратите внимание! Информации о попадании или работе ПВО в других областях, где слышали взрывы, пока не поступало. В Воздушных силах сообщат официальную информацию о ночной атаке на Украину.

Добавим, что спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что враг уже в девятый раз за май пытался атаковать Киев. На этот раз атаку совершили из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспия.

Шаманов сказал, что обстрелы, вероятно, производили крылатыми ракетами Х-101 и Х-555. Известно о падении обломков в двух районах Киева. Информация о потерпевших пока не поступала.

Детали последней ракетной атаки на Украину