Детальну ситуацію на фронтах станом на ранок 18 травня окреслили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться також Нічна атака росіян по Україні: де впали уламки ворожих ракет

У ніч проти 18 травня російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Яка ситуація на фронті

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Харківщини.

Схід

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського.

На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці, обстріляв Мар'їнку, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

Південь

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по Новополю Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Обстріляв понад 20 населених пунктів.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

1 пункт управління,

6 районів зосередження живої сили,

2 склади боєприпасів,

2 склади пально-мастильних матеріалів,

1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції,

2 засоби протиповітряної оборони,

ще 2 важливі цілі противника.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося ліквідувати 201 100 російських бійців. Лиш за минулу добу на той світ вдалося відправити 510 солдатів.