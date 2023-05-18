Загалом протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Яка ситуація на фронті
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
Північ
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Південь
Досягнення наших ЗСУ за добу
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".