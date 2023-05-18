Детальну ситуацію на фронтах станом на ранок 18 травня окреслили у Генштабі ЗСУ.

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У ніч проти 18 травня російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Яка ситуація на фронті

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Північ

Схід

Південь

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 1 пункт управління,
  • 6 районів зосередження живої сили,
  • 2 склади боєприпасів,
  • 2 склади пально-мастильних матеріалів,
  • 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції,
  • 2 засоби протиповітряної оборони,
  • ще 2 важливі цілі противника.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося ліквідувати 201 100 російських бійців. Лиш за минулу добу на той світ вдалося відправити 510 солдатів.