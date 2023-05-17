Однако наше командование и военные все делают профессионально и на грани возможностей. Вооруженные Силы Украины двигаются дальше.
Важно Враг попал в свою же ловушку, – военный эксперт о боях на Бахмутском направлении
Какая ситуация на Бахмутском направлении
Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, на Бахмутском направлении в пригороде освобождены в последние дни почти 20 квадратных километров – наши военные двигаются дальше. На отдельных участках ВСУ имеют продвижение.
Однако в самом Бахмуте продолжаются упорные бои, а российский враг несколько продвигается.
Все, что в военном смысле можно сделать в этой ситуации – наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на грани возможностей,
– подчеркнула Маляр.
Что происходит в Бахмуте в последние дни
- 17 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского.
- Враг нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута, Ивановского и Торецкого. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Торец Донецкой области.
- В ISW сообщали, что на флангах вокруг Бахмута разместили четыре неизвестных российских батальона, чтобы предотвратить прорывы ВСУ.
- Анна Маляр также подтвердила, что Россия разворачивает дополнительные воздушно-десантные силы по защите флангов Бахмута, вероятно, с других участков фронта.
- Кстати, пограничники отбили два вражеских штурма в Бахмуте и нанесли россиянам потери. Отмечается, что враг атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии. Открыв огонь на поражение, бойцы ГПСУ отбили захватчиков от линии боевого столкновения.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные мощно контрнаступают под Бахмутом сразу на нескольких направлениях. И это, несмотря на то, что враг имеет большие ресурсы.