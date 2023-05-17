Дело в том, что на самом деле русские войска готовили Бахмут как ловушку для ВСУ. Он должен был быть воронкой, которая втягивала бы украинские силы. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Олександр Мусиенко.
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Случилось не так, как предполагалось
Оккупанты думали, что им удастся наступать в Бахмуте сколько угодно, мы будем втягиваться в бои, бросать резервы и забудем о контрнаступлении. Это был замысел нашего врага.
Как в поговорке: "Не рой другому яму". Теперь в этой мышеловке оказываются российские войска,
– акцентировал Александр Мусиенко.
Что происходит в Бахмуте:
- Каждый день уменьшается угроза окружения нашей группировки в Бахмуте. С юга и севера фланги срезаются нашими войсками, мы имеем определенные успехи и продвижение, зато у врага все меньше перспектив на окружение, нарушение логистики и так далее.
- Российские войска истощаются и не получают приказа отступать, а идти только вперед. Эти действия приведут к тому, что, переходя в такие локальные контратаки, украинские силы могут создать варианты оперативных оцеплений.
Как будет развиваться ситуация, добавляет Мусиенко, покажут бои. Бахмут все больше превращается в ловушку для врага.
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Свежие потери врага
- ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу, который ворвался на наши земли. Так, лишь за 17 апреля наши военные уничтожили 610 российских солдат.
- Как сообщили в Генштабе, от 24 февраля 2022 года погибли уже 200 590 оккупантов. Однако цифра не является окончательной, ведь производить подсчеты в условиях ожесточенных боев очень сложно.
- Кроме живой силы, страна-агрессор теряет немало техники. С начала полномасштабного вторжения украинские войска ликвидировали: 3 771 танков, 7 365 боевых бронированных машин, 3 166 артиллерийских систем, 563 РСЗО, 318 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолетов, 2 748 БПЛА оперативно-тактического уровня, 982 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 6067 автомобильной техники и автоцистерн, 417 специальной техники.