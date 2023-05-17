А за минувшие сутки наши защитники и защитницы отправили на тот свет 610 бойцов так называемой "второй армии мира". Заметим, что это приблизительная цифра, ведь точно подсчитать потери врага в зонах активных боевых действий крайне сложно.
Читайте также Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow
Потери врага в технике
Также россияне потеряли немало техники в войне, развязанной против Украины. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Также у захватчиков стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. А главной потерей в технике остается крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.
- Танцев – 3 771;
- боевых бронированных машин – 7365;
- артиллерийских систем – 3 166;
- РСЗО – 562;
- средства ПВО – 318;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2748;
- крылатые ракеты – 982;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6067;
- специальная техника – 417.
Актуальные потери врага по состоянию на 17 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Боевые столкновения не утихают
Да, враг терпит колоссальные потери. Но это не останавливает россиян на пути к достижению влажной мечты Владимира Путина. Напомним, что он хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что оккупанты основные усилия сосредотачивают на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Марьинском. В этих направлениях за минувшие сутки зафиксировали 55 боевых столкновений.
Эпицентром боевых действий остаются два города – Бахмут и Марьинка. Их враг щедро поливает артиллерийским огнем, превращая в руины даже то, что уже уничтожено.