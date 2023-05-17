А лиш за минулу добу наші захисники та захисниці відправили на той світ 610 бійців так званої "другої армії світу". Зауважимо, що це приблизна цифра, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Також росіяни втратили чимало техніки у війні, розв'язаній проти України. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем. Також в загарбників стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. А головною окремою серед втрат у техніці залишається крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

Танків – 3 771;

бойових броньованих машин – 7 365;

артилерійських систем – 3 166;

РСЗВ – 562;

засоби ППО – 318;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748;

крилаті ракети – 982;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067;

спеціальна техніка – 417.



Актуальні втрати ворога станом на 17 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Бойові зіткнення не вщухають

Так, ворог зазнає колосальних втрат. Але це не зупиняє росіян на шляху до досягнення вологої мрії Владіміра Путіна. Нагадаємо, що він прагне вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що окупанти основні зусилля зосереджують на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також Мар'їнський. На цих напрямках за минулу добу зафіксували 55 бойових зіткнень.

Епіцентром бойових дій залишаються два міста – Бахмут і Мар'їнка. Їх ворог щедро поливає артилерійським вогнем, перетворюючи на руїни навіть те, що вже знищене.