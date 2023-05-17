Однак наше командування та військові все роблять професійно та на межі можливостей. Збройні Сили України рухаються далі.
Важливо Ворог потрапив у свою ж пастку, – військовий експерт про бої на Бахмутському напрямку
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на Бахмутському напрямку звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних кілометрів – наші військові не втратили і рухаються далі. На окремих ділянках ЗСУ мають просування.
Однак у самому Бахмуті тривають запеклі бої, а російський ворог дещо просувається.
Все, що у військовому розумінні можна зробити в цій ситуації – наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей,
– наголосила Маляр.
Що відбувається у Бахмуті останніми днями
- 17 травня у Генштабі ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.
- Ворог завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута, Іванівського та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Торецьк Донецької області.
- В ISW повідомляли, що на флангах навколо Бахмута розмістили чотири невідомі російські батальйони, щоб запобігти проривам ЗСУ.
- Ганна Маляр також підтвердила, що Росія розгортає додаткові повітряно-десантні сили для захисту флангів Бахмута, ймовірно, з інших ділянок фронту.
- До речі, прикордонники відбили два ворожі штурми у Бахмуті та завдали росіянам втрат. Зазначається, що ворог атакував малими піхотними групами за підтримки артилерії. Відкривши вогонь на ураження, бійці ДПСУ відкинули загарбників від лінії бойового зіткнення.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові потужно контрнаступають під Бахмутом одразу на кількох напрямках. І це попри те, що ворог має більші ресурси.