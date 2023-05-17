Однак наше командування та військові все роблять професійно та на межі можливостей. Збройні Сили України рухаються далі.

Важливо Ворог потрапив у свою ж пастку, – військовий експерт про бої на Бахмутському напрямку

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на Бахмутському напрямку звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних кілометрів – наші військові не втратили і рухаються далі. На окремих ділянках ЗСУ мають просування.

Однак у самому Бахмуті тривають запеклі бої, а російський ворог дещо просувається.

Все, що у військовому розумінні можна зробити в цій ситуації – наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей,

– наголосила Маляр.

Що відбувається у Бахмуті останніми днями