Прикордонники відбили два ворожі штурми у Бахмуті та завдали росіянам втрат. Детальніше про ситуацію поблизу Бахмуту – читайте далі.

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Противник атакував малими піхотними групами за підтримки артилерії. Відкривши вогонь на ураження, бійці ДПСУ відкинули загарбників від лінії бойового зіткнення,

– йдеться у повідомленні.

У стрілецьких боях українські військові знищили 3-х росіян та поранили ще 6-х загарбників.

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