Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що дані про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій.
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Росіяни вщент знищують місто
Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією,
– йдеться у повідомленні.
Маляр додала, що російська армія підтягує підрозділи професійних десантників. Наразі тривають важкі бої з різним результатом.
"У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною", – зауважила заступниця міністра.
Водночас вона нагадала, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Однак навіть з цими показниками, завдяки діям українських захисників, ще з минулого літа окупанти не можуть реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.
Актуальні втрати загарбників
Нагадаємо, що зовсім скоро кількість загиблих окупантів в Україні перетне позначку у 200 тисяч осіб. Зокрема, протягом минулої доби українські воїни ліквідували щонайменше 520 російських окупантів. Тож, втрати серед особового складу у росіян сягнули близько 199 980 загарбників.
Крім того, від початку повномасштабного вторгнення наші воїни знищили:
- Танків – 3762 (+3) одиниці,
- бойових броньованих машин – 7348 (+12) одиниць,
- артилерійських систем – 3150 (+13) одиниць,
- РСЗВ – 562 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 316 (+0) одиниць,
- літаків – 308 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12),
- крилаті ракети – 973 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) одиниць,
- спеціальна техніка – 410 (+3).