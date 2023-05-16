Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що дані про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій.

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Росіяни вщент знищують місто

Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією,

– йдеться у повідомленні.

Маляр додала, що російська армія підтягує підрозділи професійних десантників. Наразі тривають важкі бої з різним результатом.

"У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною", – зауважила заступниця міністра.

Водночас вона нагадала, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Однак навіть з цими показниками, завдяки діям українських захисників, ще з минулого літа окупанти не можуть реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

Актуальні втрати загарбників

Нагадаємо, що зовсім скоро кількість загиблих окупантів в Україні перетне позначку у 200 тисяч осіб. Зокрема, протягом минулої доби українські воїни ліквідували щонайменше 520 російських окупантів. Тож, втрати серед особового складу у росіян сягнули близько 199 980 загарбників.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення наші воїни знищили: