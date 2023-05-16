За даними Генштабу, за минулу добу захисники ліквідували щонайменше 520 російських окупантів. Зауважимо, що дані уточнюються, тож не виключено, що втрати ворога можуть бути вищими. Адже складно вести точний підрахунок під час активних бойових дій.

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Так, втрати серед особового складу у росіян сягнули близько 199 980 загарбників.

Втрати у техніці

Танків – 3762 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 7348 (+12) одиниць,

артилерійських систем – 3150 (+13) одиниць,

РСЗВ – 562 (+0) одиниць,

засоби ППО – 316 (+0) одиниць,

літаків – 308 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12),

крилаті ракети – 973 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) одиниць,

спеціальна техніка – 410 (+3).



Втрати росіян на 16 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ