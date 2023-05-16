По данным Генштаба, за минувшие сутки защитники ликвидировали по меньшей мере 520 российских оккупантов. Заметим, что данные уточняются, так что не исключено, что потери врага могут быть выше. Ведь сложно вести точный подсчет во время активных боевых действий.

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Так, потери среди личного состава у россиян составили около 199 980 захватчиков.

Потери в технике

Танков – 3 762 (+3) единицы,

боевых бронированных машин – 7 348 (+12) единиц,

артиллерийских систем – 3 150 (+13) единиц,

РСЗО – 562 (+0) единицы,

средств ПВО – 316 (+0) единиц,

самолетов – 308 (+0) единиц,

вертолетов – 294 (+0) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 732 (+12),

крылатых ракет – 973 (+0),

кораблей /катеров – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 048 (+14) единиц,

специальной техники – 410 (+3) единиц.



Потери оккупантов на 16 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Россия потеряла двух военачальников под Бахмутом

Российские оккупанты потеряли сразу двух военачальников на Бахмутском направлении. Потери уже официально подтвердили в минобороны России. Это заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко и командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров.

Так, возле Бахмута захватчики несут наибольшие потери, поскольку бросают туда очень много своих сил.