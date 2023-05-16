Пограничники отбили два вражеских штурма в Бахмуте и нанесли россиянам урон. Детальнее о ситуации вблизи Бахмута – читайте дальше.

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Противник атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии. Открыв огонь на поражение, бойцы ГПСУ отбросили захватчиков от линии боевого столкновения,

– говорится в сообщении.

В стрелковых боях украинские военные уничтожили 3 россиян и ранили еще 6 захватчиков.

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