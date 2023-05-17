У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли про спроби наступу, штурми ворога станом на 17 травня. Стежити за лінією фронту можна за допомогою інтерактивної карти Deep State. 24 Канал аналізує головні події, що відбулись на фронті за добу.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і все ще залишаються Бахмут та Мар'їнка.
Ситуація на Сході
Росія розгорнула додаткові підрозділи біля Бахмута
В ISW повідомили, що на флангах навколо Бахмута розмістили чотири невідомі російські батальйони, щоб запобігти проривам ЗСУ.
Ці заяви узгоджуються зі словами Ганни Маляр від 15 травня про те, що Росія розгортає додаткові повітряно-десантні сили для захисту флангів Бахмута, ймовірно, з інших ділянок фронту.
Що відбувається поблизу Бахмута: карта
Ситуація на Луганщині, поблизу Білогорівки: карта
Обстріли прикордоння
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Грем'яч і Мурав’ї Чернігівської області; Ромашкове, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля, Миропілля, Велика Рибиця Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області та Берислав і Кізомис на Херсонщині. Поміж тим, обстріляв населені пункти Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області, а також Токарівка, Молодіжне і Кізомис Херсонської області та місто Херсон.