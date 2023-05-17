В утренней сводке Генштаба ВСУ рассказали о попытках наступления, штурмы врага по состоянию на 17 мая. Следить за линией фронта можно с помощью интерактивной карты Deep State. 24 Канал анализирует главные события, которые произошли на фронте в сутки.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий все еще остаются Бахмут и Марьинка.
Ситуация на Востоке
Россия развернула дополнительные подразделения у Бахмута
В ISW сообщили, что на флангах вокруг Бахмута разместили четыре неизвестных российских батальона, чтобы предотвратить прорывы ВСУ.
Эти заявления согласовываются со словами Анны Маляр от 15 мая о том, что Россия разворачивает дополнительные воздушно-десантные силы по защите флангов Бахмута, вероятно, с других участков фронта.
Что происходит вблизи Бахмута: карта
Ситуация в Луганской области, близ Белогоровки: карта
Обстрелы приграничья
На Северском и Слобожанском направлениям враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Гремяч и Муравьи Черниговской области; Ромашково, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье, Мирополье, Большая Рыбица Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьков
На Запорожском и Херсонском направлениям противник обороняется. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Времовка Донецкой области, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области и Берислав и Кизомис на Херсонщине. Между тем обстрелял населенные пункты Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Молодежное и Кизомис Херсонской области и Херсон.