В утренней сводке Генштаба ВСУ рассказали о попытках наступления, штурмы врага по состоянию на 17 мая. Следить за линией фронта можно с помощью интерактивной карты Deep State. 24 Канал анализирует главные события, которые произошли на фронте в сутки.

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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий все еще остаются Бахмут и Марьинка.

Ситуация на Востоке

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов. Нанес авиационных ударов по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Марьинку и Победе Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута, Ивановского и Торецкого. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Торец Донецкой области.

Россия развернула дополнительные подразделения у Бахмута

В ISW сообщили, что на флангах вокруг Бахмута разместили четыре неизвестных российских батальона, чтобы предотвратить прорывы ВСУ.

Эти заявления согласовываются со словами Анны Маляр от 15 мая о том, что Россия разворачивает дополнительные воздушно-десантные силы по защите флангов Бахмута, вероятно, с других участков фронта.

Что происходит вблизи Бахмута: карта

На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки. Обстрелял из артиллерии, в частности Новомихайловку, Парасковеевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском В течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационных ударов вблизи Белогоровки в Луганской области и Спорного, Северского и Красного в Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Верхнекаменному, Торскому и Спорному Донецкой области.

Ситуация в Луганской области, близ Белогоровки: карта

Обстрелы приграничья

На Северском и Слобожанском направлениям враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Гремяч и Муравьи Черниговской области; Ромашково, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье, Мирополье, Большая Рыбица Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьков

На Запорожском и Херсонском направлениям противник обороняется. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Времовка Донецкой области, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области и Берислав и Кизомис на Херсонщине. Между тем обстрелял населенные пункты Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Молодежное и Кизомис Херсонской области и Херсон.