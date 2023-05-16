Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ. Генерал-полковник Александр Сырский в который раз посетил командиров и воинов на переднем крае фронта.
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Украинские воины контрнаступают под Бахмутом
Сырский отметил, что каждый из этих командиров и воинов – автор новой страницы истории нашей войны.
Вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы,
– подчеркнул командующий Сухопутными войсками.
Также генерал-полковник добавил, что вместе с командирами частей и подразделений обсудил и принял необходимые решения по продолжению оборонной операции. В частности, просчитали все возможные сценарии развития событий.
Кроме того, Сырский отметил наградами защитников, а также вручил бойцам подарки.
"Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 ОМБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, 24 ОМБр, 56 ОМПБр и других бригад за подвиги на поле боя. Держим строй! Вместе – победим! Слава Украине и ее защитникам", – подчеркнул командующий.
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Сырский встретился с воинами на Бахмутском направлении: смотрите видео
На сколько километров продвинулись в последние дни
- Накануне, 15 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что за двое суток Силы обороны продвинулись вперед на Бахмутском направлении.
- По словам Череватого, речь идет о разном расстоянии – от 350 метров до 2 километров.
- Также добавим, Сырский отметил, что продвижение наших войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне города-крепости. Также генерал-полковник подчеркнул, что последние несколько дней показали, что украинские воины могут двигаться вперед и уничтожать российского агрессора даже в таких сверхсложных условиях.