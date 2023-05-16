Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ. Генерал-полковник Александр Сырский в который раз посетил командиров и воинов на переднем крае фронта.

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Украинские воины контрнаступают под Бахмутом

Сырский отметил, что каждый из этих командиров и воинов – автор новой страницы истории нашей войны.

Вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы,

– подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Также генерал-полковник добавил, что вместе с командирами частей и подразделений обсудил и принял необходимые решения по продолжению оборонной операции. В частности, просчитали все возможные сценарии развития событий.

Кроме того, Сырский отметил наградами защитников, а также вручил бойцам подарки.

"Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 ОМБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, 24 ОМБр, 56 ОМПБр и других бригад за подвиги на поле боя. Держим строй! Вместе – победим! Слава Украине и ее защитникам", – подчеркнул командующий.

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