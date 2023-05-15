Наши войска продвинулись на разное расстояние – от 350 метров до 2 километров. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает 24 Канал.

Важно На Бахмутском направлении есть продвижение ВСУ: однако в городе и в окрестностях очень сложно

Оккупанты атакуют

Россияне сопротивляются и атакуют. За сутки было 34 боевых столкновения на этом направлении, 479 раз враг обстреливал украинские позиции, также было 4 авианалета.

Наши воины уничтожили 149 окупантов во время боев, еще 160 ранили. Кроме того, подбили 2 боевых машины пехоты, 2 бронемобиля и 3 беспилотника, ударили по полевому составу с боеприпасами.

Обратите внимание! Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также отмечал, что на Бахмутском направлении есть продвижение. Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в самом Бахмуте и в окрестностях все очень сложно.

Тактика истощения врага

Череватый рассказал, несмотря на все, оккупанты пытаются захватить город Бахмут, они прилагают безумные усилия. Украинские бойцы держат оборону, проявляя вершину мужества.

Если удается контратаковать противника, это делают. Это происходит в рамках оборонной операции, которая длится несколько месяцев,

– добавил Череватый.

Спикер объяснил, что такая тактика направлена на истощение врага. Россияне попали в "бахмутскую ловушку". Если наемники ЧВК "Вагнера" не найдут возможности пополнять личный состав, их просто уничтожат.