Наші війська просунулись на різну відстань – від 350 метрів до 2 кілометрів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал.

Важливо На Бахмутському напрямку є просування ЗСУ: однак у місті і на околицях дуже складно

Окупанти атакують

Росіяни чинять спротив та атакують. За добу було 34 бойових зіткнення на цьому напрямку, 479 разів ворог обстрілював українські позиції, також було 4 авіанальоти.

Наші воїни знищили 149 окупантів під час боїв, ще 160 поранили. Крім того, підбили 2 бойові машини піхоти, 2 бронемобілі та 3 безпілотники, вдарили по польовому складу з боєприпасами.

Зверніть увагу! Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також зазначав, що на Бахмутському напрямку є просування. Проте заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що у самому Бахмуті і на околицях все дуже складно.

Тактика виснаження ворога

Череватий розповів, що попри все окупанти намагаються захопити місто Бахмут, вони докладають шалених зусиль. Українські бійці тримають оборону, проявляючи вершину мужності.

Якщо вдається контратакувати ворога, це роблять. Це відбувається в межах оборонної операції, яка триває кілька місяців,

– додав Череватий.

Речник пояснив, така тактика спрямована на виснаження ворога. Росіяни потрапили в "бахмутську пастку". Якщо найманці ПВК "Вагнера" не знайдуть можливості поповнювати особовий склад, їх просто знищать.