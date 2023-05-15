Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях.
Важно Многочисленные атаки на Марьинку, в Бахмуте ситуация динамична: карта боевых действий 15 мая
Сырский о ситуации на Бахмутском направлении
Генерал-полковник рассказал, что продвижение наших войск на Бахмутском направлении – первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.
Мы сражаемся меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые бьются с агрессором, преодолевая наивысший предел человеческих возможностей,
– отметил Сырский.
Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Сырский подчеркнул, что операция по обороне Бахмута продолжается, а все необходимые для обороны решения приняты.
"Все возможные сценарии развития событий мы с командирами отработали прямо на месте боевых действий", – добавил он.
В Бахмуте сейчас все очень сложно
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в Бахмуте и в окрестностях сейчас все очень сложно. Вопреки всему, нашим войскам удалось несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности украинских защитников.
Россияне не меняют цели. Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. Идут тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута,
– отметила Маляр.
Оккупанты несут огромные потери на фронте
По состоянию на 15 мая Россия потеряла на войне в Украине 199 460 захватчиков. Только за последние сутки россияне потеряли 580 единиц личного состава. Потери в технике:
- танков – 3759 (+3),
- боевых бронированных машин – 7336 (+11),
- артиллерийских систем – 3137 (+21),
- РСЗО – 562 (+0),
- средств ПВО – 316 (+2),
- самолетов – 308 (+0),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
- крылатых ракет – 973 (+3),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16),
- специальной техники – 407 (+3).