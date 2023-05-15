Российские войска, неся колоссальные потери, все еще пытаются наступать на нескольких направлениях фронта на Востоке. Силы обороны отражают атаки, а также пытаются изменить ход войны - сейчас идет динамичная фаза.
О ситуации на поле боя по состоянию на 15 мая рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ, следить за тем, как меняются линии фронта – можно с помощью онлайн-карты Deep State. 24 Канал анализирует ситуацию и рассказывает главное, что нужно знать о динамике войны в Украине.
Противник сосредотачивает усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий все еще остаются Бахмут и Марьинка.
Штурмы и наступления на Востоке
Больше о том, что происходит в Бахмуте
В ISW отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают контратаку в районе города Бахмут Донецкой области на фоне заявлений о дальнейших достижениях на Юго-Запад от города. По состоянию на 14 мая в Институте говорят, что российские войска не добились никаких успехов в Бахмуте и в его окрестностях.
Без попыток наступления, но обстрелами приграничья
Успехи ВСУ
Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также наши защитники сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и БПЛА "Supercam".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей россиян.