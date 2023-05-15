Про ситуацію на полі бою станом на 15 травня розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, стежити за тим, як змінюються лінія фронту – можна за допомогою онлайн-карти Deep State. 24 Канал аналізує ситуацію та розповідає головне, що треба знати про динаміку війни в Україні.

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Противник зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій все ще залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Штурми та наступи на Сході

На Бахмутському напрямку російські війська продовжують наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області.

Більше про те, що відбувається у Бахмуті

В ISW відзначили, що Збройні сили України продовжують контратаку в районі міста Бахмут Донецької області на тлі заяв про подальші здобутки на Південний Захід від міста. Станом на 14 травня в Інституті кажуть, що російські війська не досягли жодних успіхів у Бахмуті та на його околицях.

Лінія наступу біля Бахмуту: карта

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог активно намагається наступати на Мар'їнку: карта На Шахтарському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

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Без спроб наступу, але обстрілами прикордоння

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам'янське Спірне та Берестове Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 40 населених пунктів: Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також наші захисники збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та БпЛА "Supercam".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей росіян.