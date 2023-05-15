Про ситуацію на полі бою станом на 15 травня розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, стежити за тим, як змінюються лінія фронту – можна за допомогою онлайн-карти Deep State. 24 Канал аналізує ситуацію та розповідає головне, що треба знати про динаміку війни в Україні.

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Противник зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій все ще залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Штурми та наступи на Сході

Більше про те, що відбувається у Бахмуті

В ISW відзначили, що Збройні сили України продовжують контратаку в районі міста Бахмут Донецької області на тлі заяв про подальші здобутки на Південний Захід від міста. Станом на 14 травня в Інституті кажуть, що російські війська не досягли жодних успіхів у Бахмуті та на його околицях.

Лінія наступу біля Бахмуту: карта

Зверніть увагу Щонайменше 10 масованих атак за місяць: в ISW пояснили, чого намагається добитися Росія

Без спроб наступу, але обстрілами прикордоння

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також наші захисники збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та БпЛА "Supercam".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей росіян.