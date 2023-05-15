Російські війська, зазнаючи колосальних втрат, все ще намагаються наступати на кількох напрямках фронту на Сході. Сили оборони відбивають атаки, а також намагаються змінити хід війни – наразі триває динамічна фаза.
Про ситуацію на полі бою станом на 15 травня розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, стежити за тим, як змінюються лінія фронту – можна за допомогою онлайн-карти Deep State. 24 Канал аналізує ситуацію та розповідає головне, що треба знати про динаміку війни в Україні.
Противник зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій все ще залишаються Бахмут та Мар'їнка.
Штурми та наступи на Сході
Більше про те, що відбувається у Бахмуті
В ISW відзначили, що Збройні сили України продовжують контратаку в районі міста Бахмут Донецької області на тлі заяв про подальші здобутки на Південний Захід від міста. Станом на 14 травня в Інституті кажуть, що російські війська не досягли жодних успіхів у Бахмуті та на його околицях.
Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також наші захисники збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та БпЛА "Supercam".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей росіян.