В эфире новостного телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, как прошла ночь 15 мая. Об этом пишет 24 Канал.

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Ночью россияне снова атаковали Украину

Юрий Игнат сообщил, что этой ночью россияне применили по Украине 5 управляемых авиабомб – к сожалению, мы еще не можем противодействовать российским самолетам, которые их сбрасывают.

Однако командование "Восток" за текущую ночь сбило 4 "Шахеда" и 1 "Орлан 10". Игнат отметил, что информация еще уточняется – возможно, сбитых целей больше.

Юрий Игнат рассказал о новой тактике врага

Накануне в Институте изучения войны сказали, что россияне используют новую тактику обстрелов Украины, чтобы снизить способность ВСУ к контрнаступлению. Она предусматривает почти ежедневные обстрелы украинских промышленных и материально-технических объектов в украинском тылу.

Комментируя этот анализ, спикер Воздушных сил отметил, что россияне будут делать все, чтобы истощать украинские войска.

Понятно, что противник будет использовать все имеющиеся войска, чтобы истощать и обескровливать наши войска, поражать больше целей.

– сказал Юрий Игнат.

Он добавил, что в большинстве своем россияне используют для атак советское вооружение, к примеру КАБ "ФАБ-500" и С-300 – ими они обстреливают прифронтовые территории. В то же время глубокий тыл россияне атакуют "Шахедами" и крылатыми ракетами. Однако последние противник использует уже не так часто, как раньше.

Игнат отметил, что последние 2 месяца враг активно наносит удары управляемыми авиабомбами и возможно, что динамика этих атак будет увеличиваться. Однако противостоять им может только современная авиация. Вот почему нам остро нужны F-16.