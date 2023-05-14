Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. Крайне беспокойными были вечер 13 мая и ночь на 14. Тогда во время воздушной тревоги в ряде городов раздались взрывы. Это четкое напоминание о том, что игнорировать сирены ни в коем случае нельзя. 24 Канал собрал все, что известно о двух воздушных тревогах, во время которых, к сожалению, зафиксировали прилеты.

Читайте также Ракетные удары по Тернополю и Николаеву и 18 сбитых "Шахедов": детали Генштаба о ночных атаках

Сирены во время Евровидения

Первую воздушную тревогу объявили около 22:10. Тогда сирены звучали практически по всей территории Украины. Исключение были буквально несколько областей.

Эксперты отмечали, что воздушные тревоги не связаны с подъемом в небо стратегической авиации. Информация об этом появилась накануне.

Около 22:30 в мониторинговой группе Monitor отметили, что в небе над Хмельнитчиной зафиксировали вражеские ракеты типа "Калибр". Жителей призывали реагировать на тревоги, ведь была возможность повторных запусков.

Движение крылатых ракет фиксировали в направлении Запада. Собственно, около 22:38 о взрывах сообщили в Тернопольской области. Тогда мэрия и ОВА призвали горожан не покидать укрытий.

В 23:09 в Тернопольской ОВА отметили, что в областном центре и регионе работают специалисты. Также пообещали всю информацию сообщить позже.

Уже в 23:16 стало известно, что предварительно на Северном направлении летели воздушные цели. Ими могли быть беспилотники, которые запустил враг. Спустя считанные минуты стало известно, что в Киевской области могли сработать системы ПВО.

Заметим, что первые воздушные тревоги прозвучали тогда, когда начался финал песенного конкурса Евровидение 2023 года. К слову, финал 2022 тоже не обошелся без ракетных обстрелов. Тогда фронтмен Kalush Orchestra призвал весь мир спасти защитников "Азовстали". Практически сразу же оккупанты выпустили снаряды с надписями "Help Azovstal", "Kalush, как вы и просили" и другими на эту тему. Напомним, что Украина должна была принимать у себя в этом году песенный конкурс, но по соображениям безопасности он состоялся в Ливерпуле.

Прилет по промзоне в Тернопольской области

Как мы уже писали выше, во время воздушной тревоги в Тернопольской области раздались взрывы. Вскоре местные власти призвала жителей не публиковать фото и видео, а также верить в ВСУ, оставаясь в укрытиях.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш подчеркнул, что опасность реальна. Также он добавил, что "в настоящее время в Тернополе и области работают специалисты".

Уже в 23:19 он же констатировал, что Россияне могут нанести еще одну атаку по Тернопольщине. Спустя считанные минуты появилось сообщение от председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко. По его словам, вероятно, был прилет в промышленную зону областного центра. Вскоре поступило сообщение о возгорании нежилого сооружения. Туда поехали спасатели.

Позже Владимир Труш добавил, что россияне попали в складские помещения, принадлежащих коммерческим предприятиям и религиозной организации. Предварительно, пострадали два человека.

В эфире телемарафона утром 14 мая мэр Тернополя Сергей Надал поделился актуализированными данными. Он отметил, что в 22:45 оккупанты попали в складские помещения. В одном из них были полимеры, а в другом – бытовая техника. Известно, что площадь выгорания составляла около 10 тысяч квадратных метров.

Что касается пострадавших, то у одного из них осколочные ранения, а у другого – ожоги. Каждому из них была оказана первая медицинская помощь в больнице. Также их оставили в медицинском заведении до утра, чтобы стабилизировать здоровье.

Около 03:00 сирены завыли снова

Заметим, что около 02:47 воздушную тревогу объявили в ряде областей. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Уже через 20 минут сирены выли в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве.

Отметим, что на этот раз сирены объявляли в связи с возможной атакой самолетами стратегической авиации Ту-95 из Каспийского направления. Они на своих бортах несли крылатые ракеты Х-101/555. Правда, на тот момент не было понятно, были ли пуски реальными или имитационными.

По состоянию на 03:40 карта воздушных тревог "покраснела" полностью. А уже в 04:28 поступило сообщение о том, что работает ПВО над Сумской областью. К сожалению, не обошлось без прилетов и в этот раз.

В Тернополе зафиксировали еще 4 прилета

Об этом рассказал мэр Сергей Надал. Он отметил, что атаку враг совершил в 05:00. Уже известны места попадания. Там работают сотрудники ГСЧС, ликвидирующих пожары.

Мэр также рассказал об объектах, которые атаковали россияне. По его словам, враг уничтожил 2 дачных дома и повредил еще 12. Кроме того, повреждения получили офисно-складское помещение и 9 грузовых автомобилей. А еще обнаружили воронку в поле диаметром 10 метров. Также под удар попали очистные сооружения водоканала. В результате взрыва вылетели стекла, но объект продолжает свою работу. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Видим среди этого перечня, что никакого военного объекта, никакого отношения к военным действиям. То есть здесь было мирное население, мирные жители, где враг нанес удар,

– подчеркнул Надал.

Также в эту ночь российские захватчики пытались атаковать Киев. Деталями поделился глава КГВА Сергей Попко.

Что известно об атаке Киева

Он отметил, что с начала мая это уже седьмая воздушная атака на столицу. Предварительно около полуночи русские военные запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики.

Скорее всего для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах,

– отметил он.

А вот после полуночи воздушная тревога была связана с атакой крылатыми ракетами. В то же время в воздушном пространстве вокруг Киева их не фиксировали. Предварительно, в столице не обнаружены разрушения и пострадавшие.

Что известно о сбитых воздушных целях

Во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о результативности работы ПВО этой ночью. По его словам, всего удалось сбить 25 БПЛА. Речь как о "Шахедах", так и о "Ланцетах" и "Орлан-10".

19 ударных, то есть дроны-камикадзе, также отработано по 4 БПЛА, тип которых еще не устанавливается. И два БПЛА типа "Орлан-10" оперативно-тактического уровня. Кроме того, уничтожены три крылатые ракеты воздушного базирования,

– рассказал Игнат.

Что касается ракет, то говорится о Х101/Х555/Х-55. Их российские захватчики выпустили из самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Также из акватории Черного моря российские военные запустили также "Калибры".



Сколько воздушных целей сбили силы ПВО в ночь на 14 мая / Инфографика Воздушных сил ВСУ​

Напоследок напомним, что ни в коем случае не стоит снимать на фото и видео работу ПВО. Более того, никогда нельзя выкладывать эти материалы в сеть. Помните, что таким образом вы можете помочь врагу.