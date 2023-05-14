Глава городского совета поблагодарил наших защитников за то, что они смогли отбить очередную ракетную атаку России. Заметим, что поздно вечером 13 мая оккупанты также обстреливали Тернопольскую область.

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Специалисты работают

Сергей Надал также отметил, что на место падения обломков отправились специальные службы. Он выразил благодарность спасателям, которые ночью работали.

Также обратился к местным жителям. Их он призвал не подходить близко к обломкам сбитой ракеты. Если они ее обнаружили, то должны не касаться ее, потому что стало интересно, а немедленно звонить по номеру 101.