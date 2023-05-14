Вечером 13 мая масштабную тревогу в Украине уже объявляли – в сети говорилось о неизвестных воздушных целях на Западе. В итоге имеем официальные уведомления о взрывах и пожаре в Тернопольской области.

Немногим ранее Взрывы в Тернопольской и Киевской областях: почти по всей Украине звучала воздушная тревога

03.40. Тревога в Хмельницкой области, а также в Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской и Закарпатской. На этот момент "красная" вся карта Украины.

03.30. Заметим, еще в 2 ночи мониторинговый канал monitor информировал о следующем: "Предварительно, осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления. Ожидаем подтверждения и объявления воздушных тревог". Немногим перед 3 утра тревоги в Украине действительно начали объявлять. Впрочем, пока неизвестно, был ли пуск ракет реальным или имитационным.

03.08. Тревога также в Кировоградской области, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской области и в городе Киеве.

03.00. "Одесчина. Силы обороны на боевых позициях. Задания определены. Не дай, Боже, будет лететь, будут сбивать. Риски известны. Будем вежливыми и не мешаем ВСУ", – написал в телеграме представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

02:47. Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Херсонская и Одесская.

Неспокойная ночь 13 мая

В предыдущую ночь, 13 мая, в большинстве областей Украины также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки. Тогда оккупанты атаковали города дронами.