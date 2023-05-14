В предыдущую ночь, 13 мая, в большинстве областей Украины также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки. Тогда оккупанты атаковали города дронами.
Больше всего пострадала от этой атаки Хмельницкая область. "В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома", – сообщил мэр города Александр Симчишин.
Также пострадал Николаев. Наталья Гуменюк – глава пресс-центра Сил обороны Юга – заявила, что враг, вероятно, ударил по городу из наземного оружия, повредив при этом две многоэтажки и хлебзавод.