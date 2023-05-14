Вечером 13 мая масштабную тревогу в Украине уже объявляли – в сети говорилось о неизвестных воздушных целях на Западе. В итоге имеем официальные уведомления о взрывах и пожаре в Тернопольской области.

Немногим ранее Взрывы в Тернопольской и Киевской областях: почти по всей Украине звучала воздушная тревога

Неспокойная ночь 13 мая

В предыдущую ночь, 13 мая, в большинстве областей Украины также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки. Тогда оккупанты атаковали города дронами.

  • Больше всего пострадала от этой атаки Хмельницкая область. "В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома", – сообщил мэр города Александр Симчишин.
  • Также пострадал Николаев. Наталья Гуменюк – глава пресс-центра Сил обороны Юга – заявила, что враг, вероятно, ударил по городу из наземного оружия, повредив при этом две многоэтажки и хлебзавод.
  • А в Киевской области, как отметили в ГСЧС, сбитый дрон упал и повредил частный дом – там вспыхнул пожар.