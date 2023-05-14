Увечері 13 травня масштабну тривогу в Україні вже оголошували – у мережі мовилося про невідомі повітряні цілі на Заході. У підсумку маємо офіційні повідомлення про вибухи та пожежу на Тернопільщині.

Дещо раніше Вибухи на Тернопільщині та Київщині: майже по всій Україні лунала повітряна тривога

03.40. Тривога у Хмельницькій області, а також у Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Львівській й Закарпатській. На цю мить "червона" уся мапа України.

03.30. Зауважимо, ще о 2 ночі моніторинговий канал monitor інформував про таке: "Попередньо, здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Очікуємо на підтвердження та оголошення повітряних тривог". Трохи перед 3 ранку тривоги в Україні справді почали оголошувати. Утім, поки невідомо, чи був пуск ракет реальним, чи імітаційним.

03.08. Тривога також в Кіровоградській області, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Київській області та в місті Києві.

03.00. "Одещина. Сили оборони на бойових позиціях. Завдання визначені. Не дай, Боже, летітиме, будуть збивати. Ризики відомі. Будьмо чемними і не заважаємо ЗСУ", – написав у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

02:47. Повітряну тривогу оголосили в таких областях: Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Херсонська та Одеська.

Неспокійна ніч 13 травня

У попередню ніч, на 13 травня, у більшості областей України також оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки. Тоді окупанти атакували міста дронами.