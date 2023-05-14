Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ней отмечают, что за прошедшие сутки враг нанес очередной массированный удар по Украине. Для этого он использовал иранские дроны "Шахед". Также россияне запускали ракеты.

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Что известно об обстрелах Украины

Согласно уточненной информации, наши силы ПВО уничтожили 18 из 23 БПЛА, которыми атаковали Украину россияне. Известно, что в результате попаданий взрывные волны повредили около 50 многоэтажных, частных домов, а также культурных и медицинских учреждений. Также имеется информация о ранении более 30 мирных жителей в результате атак.

Кроме того, россияне нанесли 4 ракетных удара по Украине. Под обстрелы попали Тернополь и Николаев. Известно о раненых людях. Также оккупанты повредили многоэтажный дом и другую гражданскую инфраструктуру.

В Генштабе заметили, что за минувшие сутки россияне нанесли 79 авиаударов и 99 обстрелов из РСЗО. Они били по позициям наших защитников, а также населенным пунктам, расположенным на линии столкновения или поблизости.

Заметим, что россияне не только совершают ракетный террор, но и не оставляют попыток атаковать. Наши военные мужественно отбивают наступление врага и продолжают гнать его с родной земли.

Зафиксировали 57 атак

По данным Генштаба, основные усилия враг сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировали 57 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои проходят в Бахмуте и Марьинке.

Наши защитники не только отбивают атаки врага. Они уничтожают его живую силу и технику. Так, авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Также 4 удара зафиксировали по ЗРК оккупантов.

Кроме того, наши военные сбили 3 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", а также 2 дрона для разведки типа "Zala", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 – неустановленного типа.

Результативно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 4 скопления живой силы, РСЗО на огневой позиции, 2 средства ПВО, 2 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ.

Враг восполняет свои потери зэками