Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У ньому наголошують, що впродовж минулої доби ворог завдав чергового масованого удару по України. Для цього він використовував іранські дрони "Шахед". Також росіяни запускали ракети.
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Що відомо про обстріли України
Згідно з уточненою інформацією, наші сили ППО знищили 18 з 23 БпЛА, якими атакували Україну росіяни. Відомо, що внаслідок влучань вибухові хвилі пошкодили близько 50 багатоповерхових, приватних будинків, а також культурних і медичних закладів. Також наявна інформація про поранення понад 30 мирних мешканців внаслідок атак.
Крім того, росіяни завдали 4 ракетні удари по Україні. Під обстріли потрапили Тернопіль та Миколаїв. Відомо про поранених людей. Також окупанти пошкодили багатоповерховий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.
У Генштабі зауважили, що за минулу добу росіяни завдали 79 авіаударів і 99 обстрілів з РСЗВ. Вони били по позиціях наших захисників, а також населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення або поблизу.
Зауважимо, що росіяни не лише здійснюють ракетний терор, а й не полишають спроб атакувати. Наші військові мужньо відбивають наступ ворога та продовжують гнати його з рідної землі.
Зафіксували 57 атак
За даними Генштабу, основні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби зафіксували 57 бойових зіткнень. Найзапекліші бої відбуваються у Бахмуті та Мар'їнці.
Наші захисники не лише відбивають атаки ворога. Вони ще й знищують його живу силу та техніку. Так, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Також 4 удари зафіксували по ЗРК окупантів.
Крім того, наші військові збили 3 розвідувальні БпЛА типу "Орлан-10", а також 2 дрони для розвідки типу "Zala", 4 баражуючі боєприпаси "Ланцет" та ще 5 – невстановленого типу.
Результативно свою роботу виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 4 скупчення живої сили, РСЗВ на вогневій позиції, 2 засоби ППО, 2 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ.
Ворог поповнює свої втрати зеками
- У Генштабі зауважили, що окупанти надалі поповнюють свої втрати у живій силі з допомогою в'язнів. Так, близько 200 зеків прибули до одного з польових таборів у тимчасово окупованому Роговому, що на Луганщині. Там вони проходитимуть 4-тижневий курс загальновійськової підготовки.
- Відомо, що до кінця місяці мають завезти ще близько 250 ув'язнених. Крім того, організували підготовку ще близько 800 зеків з Росії у районі Можняківки на Луганщині.
- За наявною інформацією, до Новопетрівки, що на Запоріжжі, на полігон привезли близько 400 найманців-зеків, завербованих до ПВК "Вагнера". Їх готуватимуть упродовж кількох тижнів. Також очікують на прибуття ще близько 400 найманців-ув'язнених.