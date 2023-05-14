Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Вкрай неспокійними були вечір 13 травня та ніч проти 14. Тоді під час повітряної тривоги у низці міст пролунали вибухи. Це чітке нагадування про те, що ігнорувати сирени ні в якому разі не можна. 24 Канал зібрав усе, що відомо про дві повітряні тривоги, під час яких, на жаль, зафіксували прильоти.

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Сирени під час Євробачення

Першу повітряну тривогу оголосили близько 22:10. Тоді сирени лунали практично по всій території України. Винятком були буквально кілька областей.

Експерти зауважували, що повітряні тривоги не пов'язані з підйомом у небо стратегічної авіації. Інформація про це з'явилася напередодні.

Близько 22:30 у моніторинговій групі Monitor зауважили, що у небі над Хмельниччиною зафіксували ворожі ракети типу "Калібр". Мешканців закликали реагувати на тривоги, адже існувала ймовірність повторних запусків.

Рух крилатих ракет фіксували у напрямку Заходу. Власне, близько 22:38 про вибухи повідомили на Тернопільщині. Тоді мерія та ОВА закликали містян не покидати укриттів.

О 23:09 у Тернопільській ОВА зазначили, що в обласному центрі та регіоні працюють спеціалісти. Також пообіцяли всю інформацію повідомити згодом.

Уже о 23:16 стало відомо, що попередньо на Північному напрямку летіли повітряні цілі. Ними могли бути безпілотники, які запустив ворог. Через лічені хвилини стало відомо, що на Київщині могли спрацювати системи ППО.

Зауважимо, що перші повітряні тривоги пролунали тоді, коли розпочався фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023. До слова, фінал 2022 року теж не обійшовся без ракетного обстрілу. Тоді фронтмен Kalush Orchestra закликав весь світ врятувати захисників "Азовсталі". Практично відразу ж окупанти випустили снаряди з написами "Help Azovstal", "Kalush, як ви і просили" та іншими на цю тему. Нагадаємо, що Україна мала б цьогоріч приймати у себе пісенний конкурс, але з міркувань безпеки він відбувся у Ліверпулі.

Приліт по промзоні на Тернопільщині

Як ми вже писали вище, під час повітряної тривоги на Тернопільщині пролунали вибухи. Невдовзі місцева влада закликала мешканців не публікувати фото та відео, а також вірити у ЗСУ, залишаючись в укриттях.

Глава Тернопільської ОВА Володимир Труш наголосив, що небезпека реальна. Також він додав, що "зараз у Тернополі та області працюють спеціалісти".

Уже о 23:19 він же констатував, що Росіяни можуть завдати ще однієї атаки по Тернопільщині. Через лічені хвилини з'явилося повідомлення від голови Тернопільської облради Михайла Головка. За його словами, ймовірно, був приліт у промислову зону обласного центру. Невдовзі надійшло повідомлення про займання нежитлової споруди. Туди виїхали рятувальники.

Пізніше Володимир Труш додав, що росіяни влучили у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам і релігійній організації. Попередньо, постраждало двоє людей.

В ефірі телемарафону зранку 14 травня міський голова Тернополя Сергій Надал поділився актуалізованими даними. Він зазначив, що о 22:45 окупанти влучили у складські приміщення. В одному з них були полімери, а в іншому – побутова техніка. Відомо, що площа вигорання складала близько 10 тисяч квадратних метрів.

Що стосується постраждалих, то в одного з них осколкові поранення, а в іншого – опіки. Кожному з них надали першу медичну допомогу в лікарні. Також їх залишили у медичному закладі до ранку, щоб стабілізувати здоров'я.

Близько 03:00 сирени завили знову

Зауважимо, що близько 02:47 повітряну тривогу оголосили у низці областей. Мовиться про Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську, Сумську, Полтавську, Миколаївську, Херсонську й Одеську.

Уже через 20 хвилин сирени вили також у Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Київській областях, а також у Києві.

Зазначимо, що цього разу сирени оголошували у зв'язку з можливою атакою літаками стратегічної авіації Ту-95 з Каспійського напрямку. Вони на своїх бортах несли крилаті ракети Х-101/555. Правда, на той момент не було зрозуміло, чи були пуски реальними, чи імітаційними.

Станом на 03:40 карта повітряних тривог "почервоніла" повністю. А вже о 04:28 надійшло повідомлення про те, що працює ППО над Сумською областю. На жаль, не минулося без прильотів і цього разу.

У Тернополі зафіксували ще 4 прильоти

Про це розповів мер Сергій Надал. Він зазначив, що атаку ворог здійснив о 05:00. Уже відомі місця влучань. Там працюють співробітники ДСНС, які ліквідовують пожежі.

Міський голова також розповів про об'єкти, які атакували росіяни. За його словами, ворог знищив 2 дачні будинки та пошкодив ще 12. Крім того, пошкоджень зазнали офісно-складське приміщення та 9 вантажних автомобілів. А ще виявили вирву у полі діаметром 10 метрів. Також під удар потрапили очисні споруди водоканалу. Внаслідок вибуху повилітали шибки, але об'єкт продовжує свою роботу. На щастя, цього разу минулося без жертв і постраждалих.

Бачимо серед цього переліку, що жодного військово об'єкту, жодного стосунку до військових дій. Тобто тут було мирне населення, мирні мешканці, де ворог здійснив удар,

– наголосив Надал.

Також цієї ночі російські загарбники намагалися атакувати Київ. Деталями поділився глава КМВА Сергій Попко.

Що відомо про атаку Києва

Він зауважив, що від початку травня це вже сьома повітряна атака на столицю. Попередньо близько півночі російські військові запустили у повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники.

Скоріше за все, для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах,

– зазначив він.

А от після півночі повітряна тривога була пов'язана з атакою крилатими ракетами. Водночас у повітряному просторі навколо Києва їх не фіксували. Попередньо, у столиці не виявлено руйнувань та постраждалих.

Що відомо про збиті повітряні цілі

Під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про результативність роботи ППО цієї ночі. За його словами, загалом вдалося збити 25 БпЛА. Мовиться як про "Шахеди", так і про "Ланцети" та "Орлан-10".

19 ударних, тобто дрони-камікадзе, також відпрацьовано по 4 БпЛА, тип яких ще встановлюється. І два БпЛА типу "Орлан-10" оперативно-тактичного рівня. Окрім того, знищено три крилаті ракети повітряного базування,

– розповів Ігнат.

Що стосується ракет, то мовиться про Х101/Х555/Х-55. Їх російські загарбники випустили з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Також з акваторії Чорного моря російські військові запустили також "Калібри".



Скільки повітряних цілей збили сили ППО у ніч проти 14 травня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Наостанок нагадаємо, що ні в якому разі не варто знімати на фото та відео роботу ППО. Ба більше, ніколи не можна викладати ці матеріали у мережу. Пам'ятайте, що таким чином ви можете допомагати ворогові.