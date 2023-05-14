Українські воїни знищили понад два десятки БпЛА різних типів та декілька крилатих ракет. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Скільки ворожих дронів і ракет знищили цієї ночі
Ігнат зазначив, що загалом вдалося збити 25 безпілотників. Вони різних типів.
19 ударних, тобто дрони-камікадзе, також відпрацьовано по 4 БпЛА, тип яких ще встановлюється. І два БпЛА типу "Орлан-10" оперативно-тактичного рівня. Окрім того знищено три крилаті ракети повітряного базування,
– розповів речник Повітряних сил.
Йдеться про ракети Х101/Х555 або ж Х-55, які ворог запускав з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Цього разу було шість ворожих літаків, ракет випустили небагато.
Коротко про наслідки російської атаки
На Харківщині внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району, на щастя, минулося без жертв та постраждалих. Окупанти цілили по інфраструктурному об'єкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, втім, обійшлося значних руйнувань.