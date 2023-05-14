Українські воїни знищили понад два десятки БпЛА різних типів та декілька крилатих ракет. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Ігнат зазначив, що загалом вдалося збити 25 безпілотників. Вони різних типів.

19 ударних, тобто дрони-камікадзе, також відпрацьовано по 4 БпЛА, тип яких ще встановлюється. І два БпЛА типу "Орлан-10" оперативно-тактичного рівня. Окрім того знищено три крилаті ракети повітряного базування,

– розповів речник Повітряних сил.

Йдеться про ракети Х101/Х555 або ж Х-55, які ворог запускав з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Цього разу було шість ворожих літаків, ракет випустили небагато.

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