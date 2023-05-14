Як виявилось, окупанти цілились по інфраструктурному обʼєкту. На щастя, обійшлось без жертв.
Важливо Росіяни намагалися виявити українську ППО: у Києві розповіли про наслідки нічних атак
Наслідки ракетної атаки по Харкову
Як розповів міський голова Ігор Терехов, внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих, на щастя, немає.
Цілили по інфраструктурному обʼєкту,
– зазначив мер.
Він додав, що у прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань.
Нічна атака України 14 травня: все, що відомо
- Попередньо, до опівночі окупанти запустили у повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники. Ймовірно, для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку столиці, були знищені на дальніх підступах.
- Після опівночі була повітряна тривога, повʼязана з атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Однак у повітряному просторі навколо Києва таких крилатих ракет зафіксовано не було. За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає.
- Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що нашим силам ППО вдалося відбити атаку ворога. Наразі на місці падіння уламків ракет працюють фахівці.
- До речі, після тривоги в Україні ввечері 13 травня є влучання у Тернополі – двоє людей травмовані. Вони отримали осколкові поранення і їх з опіками госпіталізували. До того ж є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.
- У Генштабі заявили, що загалом протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв. Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.