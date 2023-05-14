Как оказалось, оккупанты целились по инфраструктурному объекту. К счастью, обошлось без жертв.

Важно Россияне пытались выявить украинскую ПВО: в Киеве рассказали о последствиях ночных атак

Последствия ракетной атаки по Харькову

Как рассказал городской голова Игорь Терехов, в результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Целили по инфраструктурному объекту,

– отметил мэр.

Он добавил, что в близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений.

Ночная атака Украины 14 мая: все, что известно