Как оказалось, оккупанты целились по инфраструктурному объекту. К счастью, обошлось без жертв.
Важно Россияне пытались выявить украинскую ПВО: в Киеве рассказали о последствиях ночных атак
Последствия ракетной атаки по Харькову
Как рассказал городской голова Игорь Терехов, в результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет.
Целили по инфраструктурному объекту,
– отметил мэр.
Он добавил, что в близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений.
Ночная атака Украины 14 мая: все, что известно
- Предварительно, до полуночи оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики. Вероятно, для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены на дальних подступах.
- После полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления. Однако в воздушном пространстве вокруг Киева такие крылатые ракеты зафиксированы не были. По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет.
- Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что нашим силам ПВО удалось отбить атаку врага. В настоящее время на месте падения обломков ракет работают специалисты.
- Кстати, после тревоги в Украине вечером 13 мая есть попадания в Тернополе – два человека травмированы. Они получили осколочные ранения и их с ожогами госпитализировали. К тому же есть попадание в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.
- В Генштабе заявили, что всего за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, в том числе по городам Тернополь и Николаев. Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня.