Об актуальной ситуации на фронтах на утро 16 мая доложили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Север

Восток

Юг

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 3 пункта управления,
  • 5 районов сосредоточения живой силы,
  • 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • зенитно-ракетный комплекс,
  • 5 станций радиоэлектронной борьбы,
  • а также склад боеприпасов врага.

Добавим, что 16 мая количество мертвых российских захватчиков почти достигла 200 тысяч. По данным Генштаба, за минувшие сутки защитники ликвидировали по меньшей мере 520 российских оккупантов.