Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.
Север
Восток
Юг
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
3 пункта управления,
5 районов сосредоточения живой силы,
4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
зенитно-ракетный комплекс,
5 станций радиоэлектронной борьбы,
а также склад боеприпасов врага.
Добавим, что 16 мая количество мертвых российских захватчиков почти достигла 200 тысяч. По данным Генштаба, за минувшие сутки защитники ликвидировали по меньшей мере 520 российских оккупантов.