Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 16 травня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на фронтах

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Північ

Схід

Південь

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 3 пункти управління,
  • 5 районів зосередження живої сили,
  • 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
  • зенітно-ракетний комплекс,
  • 5 станцій радіоелектронної боротьби,
  • а також склад боєприпасів ворога.

Додамо, що 16 травня кількість мертвих російських загарбників майже досягла 200 тисяч. За даними Генштабу, за минулу добу захисники ліквідували щонайменше 520 російських окупантів.