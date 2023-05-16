Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар'їнка.
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Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
3 пункти управління,
5 районів зосередження живої сили,
4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
зенітно-ракетний комплекс,
5 станцій радіоелектронної боротьби,
а також склад боєприпасів ворога.
Додамо, що 16 травня кількість мертвих російських загарбників майже досягла 200 тисяч. За даними Генштабу, за минулу добу захисники ліквідували щонайменше 520 російських окупантів.