Про ситуацію на Бахмутському напрямку станом на ранок 18 травня в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал. За його словами, росіяни понад усе намагаються взяти Бахмут, який самі ж знищили.

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За добу Сили оборони тільки біля Бахмута знешкодили майже 300 окупантів

Череватий розповів, що минулої доби противник 487 разів ворог завдавав ударів ствольною і реактивною артилерією по позиціях наших військ.

Крім того, на цій ділянці фронту відбулося 25 боєзіткнень, 6 авіанальотів. Речник повідомив, що в боях було знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, 4 потрапили до полону.

Також Сили оборони знищили САУ "Мста", БпЛА "Орлан-10" і 8 польових складів з боєприпасами.

Як повідомив Сергій Череватий, попри відсутність переваги в особовому складі, снарядах і техніці, наші підрозділи продовжують просуватися на флангах. Зокрема, за цю добу українські сили просунулися на відстань від 150 до 1700 метрів.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Що про ситуацію на Бахмутському напрямку кажуть у Генштабі ЗСУ