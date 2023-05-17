Начальник пресслужби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба розповів, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також У Бахмуті – запеклі бої: ворог дещо просувається, але ЗСУ рухаються, – Маляр

Захисники повільно, але впевнено просуваються довкола Бахмуту

Шандиба розповів, що на певних напрямках біля Бахмуту наші війська просунулись від 500 метрів до 2 кілометрів вперед та по флангах.

Наші військові зайняли десь до 1 кілометра вперед і вправо, до 2 кілометрів по флангах. В середньому до 6 кілометрів квадратних звільнили наших територій і намагаються просуватись далі,

– сказав Микита Шандиба.

Він зазначив, що говорить про ті напрямки, де перебувають захисники з "Едельвейс". Там, де вони зараз. перевага на їхньому боці. Вони заходять з флангів, щоб знизити ризик оточення військових, які перебувають в Бахмуті.

Потрошки, маленькими кроками, ми стараємось звільняти нашу землю від окупанта,

– сказав він.

Росіяни намагаються втримати позиції

За словами Шандиби, здебільшого на передовій мобілізовані росіяни, а вже за ними стоять вагнерівці та батальйон "Ахмад".

Зараз вони намагаються краще оборонятись та кріпитись, щоб нам не вдалося їх вибити. Але ми пробуємо відбивати наші землі далі, а вони пробують безрезультатно оборонятись,

– сказав Шандиба.

"Едельвейс" збирає на дрони

Зауважимо, що зараз захисники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" збирають собі на дрони. Їхня роль у війні надважлива. Вони постійно висять над позиціями противника, щоб керувати артилерією, скеровувати штурмові дії, підказувати з повітря, куди піти – де є ворог, де його немає.

Важливо. Допомогти "Едельвейс" можна скинувши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7456 1452 0887. Більше реквізитів та рахунків можна побачити за посиланням або на сторінці Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".