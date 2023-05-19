ВСУ в районе Бахмута завладели тактической и боевой инициативой. Об этом Институт изучения войны написал в своем отчете, передает 24 Канал.

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Что происходит под Бахмутом

По данным ISW, в этом районе украинские воины в течение нескольких дней контратакуют. Наши защитники смогли перехватить у врага тактическую инициативу.

К такому выводу пришли эксперты, сравнив характеры наступательных операций ВСУ и наемников кремлевского прихвостня. По их данным, украинским военным удалось добиться значительных успехов.

Обратите внимание! Речь не идет о начале большого контрнаступления. Аналитики из ISW отмечают, что сейчас на Бахмутском направлении ВСУ проводятся именно локальные контратаки.

О чем не соврал Пригожин

В отчете подтверждается одно из заявлений главаря ЧВК "Вагнера". Недавно Евгений Пригожин сказал, что его наемники отошли от разрушенного города на 570 метров к северу.

Как подметили аналитики, его слова согласовываются с заявлением Анны Маляр. Замминистра обороны сообщила о продвижении ВСУ на 500 метров к северу и 1000 метров к югу от Бахмута.

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