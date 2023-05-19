ВСУ в районе Бахмута завладели тактической и боевой инициативой. Об этом Институт изучения войны написал в своем отчете, передает 24 Канал.
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Что происходит под Бахмутом
По данным ISW, в этом районе украинские воины в течение нескольких дней контратакуют. Наши защитники смогли перехватить у врага тактическую инициативу.
К такому выводу пришли эксперты, сравнив характеры наступательных операций ВСУ и наемников кремлевского прихвостня. По их данным, украинским военным удалось добиться значительных успехов.
О чем не соврал Пригожин
В отчете подтверждается одно из заявлений главаря ЧВК "Вагнера". Недавно Евгений Пригожин сказал, что его наемники отошли от разрушенного города на 570 метров к северу.
Как подметили аналитики, его слова согласовываются с заявлением Анны Маляр. Замминистра обороны сообщила о продвижении ВСУ на 500 метров к северу и 1000 метров к югу от Бахмута.
Больше новостей о ситуации с Бахмутом
- 24 Канал пообщался с военным обозревателем Александром Коваленко, чтобы узнать больше об успехах наших воинов на этом направлении. Эксперт рассказал о важных процессах, происходящих вокруг Бахмута.
- В самом городе продолжаются ожесточенные бои. Анна Маляр немного успокоила украинцев, заявив, что юго-западная часть населенного пункта находится под контролем ВСУ.
- Еще одной хорошей новостью поделилась 3-я отдельная штурмовая бригада. Подразделение "Азова" провело успешный прорыв и отбросило россиян на 700 метров вглубь западных окрестностей. ВСУ нанесли оккупантам безумные потери и взяли пленных.
- Роман Свитан в эксклюзивном разговоре с 24 Каналом прокомментировал заявление Минобороны России об отступлении захватчиков на более выгодные рубежи. Полковник ВСУ в запасе также спрогнозировал будущее, которое может ожидать Пригожина и его наемников.