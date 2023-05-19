Вагнеровцы, воюющие в первой линии, имеют полную поддержку со стороны регулярных войск в плане подразделений артиллерии. Она действует круглосуточно. Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Вагнеровцев снабжают снарядами

То, что Евгений Пригожин рассказывает о нехватке снарядов и так далее, это его собственная информационная война с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Реалии совсем другие.

Если мы говорим о всей зоне боевых действий, то да, у российских оккупантов большие проблемы с боеприпасами, это правда. Но у Бахмута этой проблемы нет,

– подчеркнул Коваленко.

Элемент ствольной и реактивной артиллерии решающий. Также враг постоянно использует управляемые бомбы.

Что касается полевых условий, фактически все позиции занимают регулярные войска, частично составляющие "чмобики". Именно у них нет достаточного опыта, чтобы эффективно держать оборону,

– заверил обозреватель.

Это влияет на возможность выдерживать давление со стороны Сил обороны Украины. Поэтому это не столько нескоординированность действий, а именно неспособность российских войск держать оборону даже на такой насыщенной силами и средствами локации.

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