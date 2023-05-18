Американец приехал в Украину, чтобы учить наших солдат западным методикам ведения войны. Мужчина скончался в результате удара российской артиллерии.
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Что известно о гибели американского героя
Близкий друг Меймера и отставной полковник армии США Перри Блэкберн рассказал, что американский доброволец находился в здании в Бахмуте, которое обрушилось после артиллерийского обстрела россиян. По его словам, он либо погиб от самого удара, либо уже в результате падения обломков дома.
Большинство американцев и украинцев там смогли убежать. К сожалению, Нику – не удалось,
– заметил Блэкберн.
Американец Николас Меймер погиб на войне в Украине / Фото Джеймса Риша
Впоследствии тело Меймера обнаружили наемники ЧВК "Вагнера". Евгений Пригожин опубликовал видео, где показал паспорт американца и прочел имя "Николас". "Повар Путина" также отметил, что передаст Меймера Соединенным Штатам, ведь он скончался "не в постели дедушкой, а на войне".
Чем занимался до своей смерти Меймер
До начала войны в Украине Николас Меймер жил в штате Айдахо. Согласно его послужному списку он прослужил в армии США более 20 лет и в 2018 году вышел на пенсию.
Николас Меймер тренировал украинских добровольцев / Фото с фейсбука Николаса Меймера
Американец переехал преподавать английский в Испанию за два месяца до российского вторжения в Украину. Далее, уже наблюдая события в нашей стране, он решил приехать помогать украинским защитникам.
В Украине он обучал гражданских добровольцев и занимался созданием программы подготовки отрядов территориальной обороны.
Недавно добровольцы из Беларуси погибли под Бахмутом
- Один из бойцов добровольческого полка Калиновского трагически погиб на Бахмутском направлении. Кроме этого, в пресс-службе формирования также сообщили, что еще 4 белорусов, воевавших у окрестностей города, пропали без вести.
- Представители военного формирования отметили, что пропавшие белорусы "точно не находятся в плену". Также они отметили, что постоянно находятся на связи с родными погибших и пропавших военных.
- Напоследок в пресс-службе отметили, что несколько бойцов полка получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на это, их жизни ничего не угрожает.