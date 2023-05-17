Кроме этого, в пресс-службе полка Калиновского также сообщили, что еще 4 белорусов, воевавших у окрестностей города, пропали без вести. Никакие имена и детали в добровольческом формировании не назвали.
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В полку Калиновского рассказали о новых потерях
Представители военного формирования отметили, что пропавшие белорусы "точно не находятся в плену". Также они отметили, что постоянно находятся на связи с родными погибших и пропавших военных.
Напоследок в пресс-службе подчеркнули, что несколько бойцов полка получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на это, их жизни ничего не угрожает.
Недавно под Бахмутом погиб доброволец из США
- На Бахмутском направлении 6 апреля трагически погиб американец Кристофер Джеймс Кэмпбелл. Он был воином Интернационального легиона.
- Доброволец приехал в Украину еще весной 2022 года. По его словам, он не мог сидеть и наблюдать за тем, как происходит геноцид украинского населения.
- Военного Интернационального легиона похоронили в Украине, как он сам того хотел. На прощании не было его родных из США, потому что их от поездок в Украину предостерегло американское правительство на фоне войны.