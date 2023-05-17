Кроме этого, в пресс-службе полка Калиновского также сообщили, что еще 4 белорусов, воевавших у окрестностей города, пропали без вести. Никакие имена и детали в добровольческом формировании не назвали.

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В полку Калиновского рассказали о новых потерях

Представители военного формирования отметили, что пропавшие белорусы "точно не находятся в плену". Также они отметили, что постоянно находятся на связи с родными погибших и пропавших военных.

Напоследок в пресс-службе подчеркнули, что несколько бойцов полка получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на это, их жизни ничего не угрожает.

Обратите внимание! Полк имени Кастуся Калиновского – это военное формирование Вооруженных сил Украины, в которое входят добровольцы из Беларуси. Формирование возникло в марте 2022 года для защиты Украины, а именно города Киева. Полк сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белого легиона", "Молодого фронта", а также других белорусов, воевавших в нашей стране еще с 2014 года.

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