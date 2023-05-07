Белорусский батальон получил задачу зачистить линию траншей вдоль "дороги жизни" на Бахмут, контролируемую россиянами. Бойцы должны были продвинуться к блиндажу оккупантов и уничтожить личный состав врага.
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Белорусский батальон закрепился на стратегически важном рубеже
В итоге бойцы белорусского батальона выполнили задание, заняв позиции на стратегически важном рубеже.
Также военные опубликовали видео, как выполняли задания. На кадрах видны последствия сражения между белорусскими бойцами и российскими оккупантами.
Кадры показывают значительные повреждения техники и многочисленные потери, вероятно, принадлежащие российским войскам. На видео, снятом как дроном, так и самими бойцами, видно, как белорусские войска продвигаются по полю, усеянному заброшенной техникой.
Используя гранаты и стрелковое оружие, бойцы белорусского батальона успешно выкурили оккупантов.
Как белорусский батальон зачистил траншеи вдоль "дороги жизни" на Бахмут: видео (18+)
Показываем на карте место, где белорусский батальон зачистил окопы
Что известно о белорусском батальоне
- Батальон имени Дмитрия "Террора" Афанасьевича, существующий с 2022 года, это отряд специального назначения назван в честь белорусского добровольца, погибшего во время защиты Ирпеня. Ранее батальон "Тэрор" входил в полк Калиновский.
- Как пишет "Обозреватель", в апреле 2022 года батальон "Тэрор" был привлечен для участия в боевых действиях на Юге Украины. Батальон, входящий в состав Белорусского добровольческого корпуса, сыграл немаловажную роль в освобождении Херсонской области. Их усилиями был проведён успешный ночной рейд в районе Новой Каховки.
- В ходе операции штурмовые группы форсировали Днепр и высаживались на временно оккупированном левом берегу. Бойцы батальона атаковали и уничтожили командно-наблюдательный пункт противника, а также основные постройки базы. В результате российские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.