Белорусский батальон получил задачу зачистить линию траншей вдоль "дороги жизни" на Бахмут, контролируемую россиянами. Бойцы должны были продвинуться к блиндажу оккупантов и уничтожить личный состав врага.

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Белорусский батальон закрепился на стратегически важном рубеже

В итоге бойцы белорусского батальона выполнили задание, заняв позиции на стратегически важном рубеже.

Также военные опубликовали видео, как выполняли задания. На кадрах видны последствия сражения между белорусскими бойцами и российскими оккупантами.

Кадры показывают значительные повреждения техники и многочисленные потери, вероятно, принадлежащие российским войскам. На видео, снятом как дроном, так и самими бойцами, видно, как белорусские войска продвигаются по полю, усеянному заброшенной техникой.

Используя гранаты и стрелковое оружие, бойцы белорусского батальона успешно выкурили оккупантов.

Как белорусский батальон зачистил траншеи вдоль "дороги жизни" на Бахмут: видео (18+)

Команда DeepState опубликовала координаты места, о котором говорится в сообщении белорусского батальона. Речь идет о дороге, ведущей из Часового Яра через Хромово на Бахмут.

Показываем на карте место, где белорусский батальон зачистил окопы

Что известно о белорусском батальоне