Білоруський батальйон отримав завдання зачистити лінію траншей уздовж "дороги життя" на Бахмут, контрольовану росіянами. Бійці мали просунутися до бліндажа окупантів та знищити особовий склад ворога.
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Білоруський батальйон закріпився на стратегічно важливому рубежі
У підсумку бійці білоруського батальйону виконали завдання, зайнявши позиції на стратегічно важливому рубежі.
Також військові опублікували відео, як виконували завдання. На кадрах видно наслідки бою між білоруськими бійцями та російськими окупантами.
Кадри показують значні пошкодження техніки та численні втрати, які, ймовірно, належать російським військам. На відео, знятому як дроном, так і самими бійцями, видно, як білоруські війська просуваються по полю, всіяному покинутою технікою.
Використовуючи гранати та стрілецьку зброю, бійці білоруського батальйону успішно викурили окупантів.
Як білоруський батальйон зачистив траншеї вздовж "дороги життя" на Бахмут: відео (18+)
Показуємо на карті місце, де білоруський батальйон зачистив окопи
Що відомо про білоруський батальйон
- Батальйон імені Дмитра "Терора" Апанасовича, який існує з 2022 року, це – загін спеціального призначення названий на честь білоруського добровольця, який загинув під час захисту Ірпеня. Раніше батальйон "Тэрор" входив до полку Калиновського.
- Як пише "Обозреватель", у квітні 2022 року батальйон "Терор" був залучений для участі в бойових діях на Півдні України. Батальйон, що входить до складу Білоруського добровольчого корпусу, відіграв важливу роль у звільненні Херсонської області. Їх зусиллями був проведений успішний нічний рейд в районі Нової Каховки.
- У ході операції штурмові групи форсували Дніпро й висаджувалися на тимчасово окупованому лівому березі. Бійці батальйону атакували та знищили командно-спостережний пункт противника, а також основні споруди бази. Внаслідок цього російські війська зазнали значних втрат у живій силі та техніці.