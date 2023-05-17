Крім цього, у пресслужбі полку Калиновського також повідомили, що ще 4 білорусів, які воювали біля околиць міста, зникли безвісти. Жодних імен та деталей у добровольчому формуванні не назвали.

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У полку Калиновського розповіли про нові втрати

Представники військового формування зауважили, що зниклі білоруси "точно не перебувають в полоні". Також вони зазначили, що постійно перебувають на зв'язку з рідними загиблих та зниклих військових.

Наостанок у пресслужбі наголосили, що кілька бійців полку зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Попри це, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Зверніть увагу! Полк імені Кастуся Калиновського – це військове формування Збройних сил України, до якого входять добровольці з Білорусі. Формування виникло у березні 2022 року для захисту України, а саме – міста Києва. Полк сформований з членів тактичної групи "Білорусь", учасників "Білого легіону", "Молодого фронту", а також інших білорусів, які воювали в нашій країні ще з 2014 року.

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