Крістофер – воїн Інтернаціонального легіону, який ще минулої весни приїхав до України, аби воювати на боці правди та свободи. 6 квітня він загинув під Бахмутом. Герой став першим воїном з Інтернаціонального легіону, якого поховали в Україні, адже він сам того хотів.

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У Крістофера у США залишилась родина, а в Україні – наречена Іванна Саніна, донька режисера Олеся Саніна.

Чому чоловік вирішив воювати за Україну, як познайомився з Іванною та яким бачив своє майбутнє, яке обірвала війна, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Не міг змиритися з геноцидом: чому Крістофер приїхав до України

Крістоферу Джеймсу Кемпбеллу назавжди залишиться 27. За плечима у нього не тільки війна в Україні, але й служба в американській армії в Іраку та Кувейті.



Крістофер Джеймс Кемпбелл / Фото надане 24 Каналу

Після проходження служби та отримання звання військові американської армії мають змогу отримати грант на здобуття освіти, щоб освоїти новий фах. Крістофер обрав генетику. Його цікавила ця галузь і він бачив себе саме там.

24 лютого 2022 року весь світ облетіла новина про те, що в центрі Європи розпочалася велика війна – Росія уже не ховалася за бойовиками та сепаратистами і вирішила вести відкриту агресію. У наступні дні світ облітали жахливі кадри з міст та сіл України, які бомбардували загарбники.

Крістофер вирішив, що він повинен поїхати в Україну. Його батьки, звісно, були проти. Та й не дивно. Чоловік з Флориди їде за океан, за десятки тисяч кілометрів, щоб допомагати українцям виборювати свою свободу.



Крістофер покинув навчання, щоб поїхати на війну в Україні / Фото надане 24 Каналу

Кембел був переконаний, що досвід, який він здобув в американській армії, неабияк буде корисним українським військовим, адже багато чоловіків та жінок після 24 лютого освоювали військову справу з нуля. Однак своє бажання поїхати до України Крістофер пояснював тим, що просто не може спостерігати за тим, як відбувається геноцид.

Для того, щоб поїхати, Крістоферу довелося покинути навчання. Минулої весни він прибув до України і спершу допомагав у навчанні українських воїнів. Потім вступив у лави ССО "Азов", а згодом перейшов до Інтернаціонального легіону.



Крістофер воював у лавах ССО "Азов" та Інтернаціонального легіону / Фото 24 Каналу

Повага до воїнів вражала його: Крістофер хотів бути похованим в Україні

Іванна Саніна – наречена Крістофера. Донька режисера Олеся Саніна займається волонтерською діяльністю в організації "Вільні", яка надає гуманітарну, технічну та військову підтримку підрозділам різних силових структур. Саме з цією організацією і працював Крістофер.

Іванна та Крістофер познайомилися у липні минулого року. На першій же зустрічі дівчина зрозуміла, що він той, з ким вона хоче збудувати свою сім’ю. Тоді Кембел у відповідь на питання про те, що він тут робить, сказав, що не міг дивитися на геноцид, який чинять проти українців.

Перш ніж познайомитися, Іванна та Крістофер бачились кілька разів на похоронах військових, зокрема, і на похороні активіста Романа Ратушного, який загинув під Ізюмом влітку минулого року.

За час повномасштабного вторгнення Іванна втратила багатьох друзів і часто з Крістофером вона обговорювала те, що їй болить той факт, що з нашого боку гинуть найкращі, а з боку ворога – навпаки. Однак Крістофер був переконаний, що це історичні події і відбувається все так, як і має бути. Однак ми повинні пам’ятати своїх Героїв.

Те, з якою повагою в Україні ставляться до воїнів, які віддали свої життя, неабияк вразило Крістофера. Тому одного дня він сказав своїй коханій, що якщо з ним щось трапиться, то хоче, щоб його поховали саме в Україні. Крім того, він хотів, щоб у такому випадку його поховання в нашій країні мало велике символічне значення.



Крістофер сам заповів, щоб його поховали в Україні / Фото надане 24 Каналу

Він хотів показати, що нас підтримує увесь світ, що не лише українці борються. Коли ти ідеш біля цього цвинтаря і бачиш прапори інших країн, ти розумієш, що з нами борються усі. Найкращі чоловіки та жінки цього світу перебувають тут,

– каже Іванна.

Крістофер захоплювався українцями й не любив "військових туристів", які думали собі, що війна схожа на відеогру, але побачивши, як вона виглядає насправді, вирішили повертатися додому.

Вчив українську й мріяв про життя з коханою: яким боєць бачив своє майбутнє

Крістофер встиг зробити пропозицію своїй коханій, однак як і на його батьківщині, так і в нас існує традиція, коли потрібно попросити руки своєї коханої в її батька. Для цього він почав вчити українську мову.

Мови його навчала Іванна. Дівчина розповідає, що йому легко давалось навчання і на останній зустрічі в Харкові за кілька днів до трагедії Крістофер говорив майже без акценту.

Коли говорили про майбутнє, то на питання Іванни про те, яка мова буде в їхньому домі, він казав, що буде українська.

Він розумів, що це про повагу, бо коли ти перебуваєш на території іншої країни й вивчаєш її мову, то ти проявляєш повагу до цього народу і до цієї держави. А також він проявляв таким чином велику повагу до мене,

– каже Іванна.

Крістофер був впевнений у тому, що перемога буде за нами. Іванна каже, що інколи він в це вірив більше, ніж вона. Після перемоги чоловік хотів продовжувати жити в Україні, створити сім’ю, придбати будинок в Карпатах і жити тихим та спокійним життям.

Відчуваю, що померла разом із ним, – наречена про біль втрати Крістофера

Та, на жаль, усі мрії закоханих обірвала трагічна звістка – 6 квітня Крістофер загинув. Поховали його через місяць у Києві.

Похорон Крістофера Джеймса Кемпбелла у Києві / Фото Дмитра Саніна

Я відчуваю всіх тих дівчат, які не дочекалися своїх хлопців, чоловіків, наречених. Це дуже болить. Молоді роки, нам ще жити своє життя. Багато нас таких, хто навіть не встиг народити, а здається, що життя все закінчено. Я відчуваю, що померла там разом із ним,

– каже Іванна

Дівчина не вірить в екстрасенсорику та тому подібні речі і завжди була впевнена у тому, що робить її наречений, навіть коли він перебував у найгарячішій точці на лінії фронту. Однак у той вечір, коли він загинув, у неї було дивне відчуття, що, мабуть, з Крістофером щось не так. Відчуття її не підвело…

На прощанні не було його рідних зі США, тому що їх від поїздок в Україну застеріг американський уряд на тлі війни. Тому для них організували закриту трансляцію похорону.

Похорон Крістофера Джеймса Кемпбелла / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Кемпбелл похований у Києві, поруч з тими, хто також віддав своє життя за Україну. Зараз Іванна підтримує пропозицію Аліни Михайлової про створення Пантеону Героїв, аби ні ми, ні наступні покоління українців ніколи не забували про ціну своєї свободи.

Вічна пам'ять Герою – іноземному бійцю Крістоферу Джеймсу Кемпбеллу, який загинув на війні в Україні.