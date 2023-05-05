Крістофер Джейм Кембел служив в іноземному легіоні. 24 Канал зробив фоторепортаж з місця прощання із полеглим Героєм.
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Прощання з американським добровольцем
Крістофер Джейм Кембел – громадянин США. З початком повномасштабної війни чоловік приєднався до захисників України. Спочатку він боровся проти окупантів у лавах ССО "Азов", а потім продовжив службу в іноземному легіоні.
Крістофер був ветераном, який п'ять років служив в Іраку, а потім був у Кувейті. Також він допомагав волонтерському руху.
Він був хоробрим та рішучим воїном, справжнім другом, людиною з принципами та цінностями,
– згадують про Героя близькі та друзі.
Відомо, що Крістофер був заручений із донькою режисера Олеся Саніна. На жаль, воїн загинув під Бахмутом.
Захисника поховали поруч з українськими військовими, згідно ж з його заповітом.
Як прощалися з Крістофером Джеймом Кембелом / фото 24 Каналу, Валентина Поліщук
Іноземні добровольці, які загинули на війні
- Нещодавно у Бахмуті загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс. Раніше він служив у морській піхоті США та був активістом лівих сил.
- В Україні загинув ірландський військовий Фінбар Кефферкі. Він добровільно приїхав захищати українців від російських загарбників.
- Також в Україні на фронті загинули двоє канадських добровольців. Вони проходили службу в Інтернаціональному легіоні.
- Днями на фронті загинув доброволець із Грузії Зураб Одішвілі.
- На жаль, також загинув доброволець "Т" з Франції. Він воював у складі Інтернаціонального батальйону.