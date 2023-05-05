Крістофер Джейм Кембел служив в іноземному легіоні. 24 Канал зробив фоторепортаж з місця прощання із полеглим Героєм.

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Прощання з американським добровольцем

Крістофер Джейм Кембел – громадянин США. З початком повномасштабної війни чоловік приєднався до захисників України. Спочатку він боровся проти окупантів у лавах ССО "Азов", а потім продовжив службу в іноземному легіоні.

Крістофер був ветераном, який п'ять років служив в Іраку, а потім був у Кувейті. Також він допомагав волонтерському руху.

Він був хоробрим та рішучим воїном, справжнім другом, людиною з принципами та цінностями,

– згадують про Героя близькі та друзі.

Відомо, що Крістофер був заручений із донькою режисера Олеся Саніна. На жаль, воїн загинув під Бахмутом.

Захисника поховали поруч з українськими військовими, згідно ж з його заповітом.

Як прощалися з Крістофером Джеймом Кембелом / фото 24 Каналу, Валентина Поліщук

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та друзям полеглого Героя.

Іноземні добровольці, які загинули на війні