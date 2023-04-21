Прощання із захисником відбулося у Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності. 24 Канал зробив фоторепортаж з місця події.

До теми Загинув Олег Барна: біографія та гучні моменти політичної кар'єри

Як відбулося прощання з Барною

Біля Михайлівського собору у Києві зібралося чимало людей. Попрощатися з Барною також прийшов експрезидент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною.

Прощання з Барною / фото 24 Каналу, Валентина Поліщук

Загиблого Барну поховають 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.

До речі, також у Михайлівському соборі сьогодні прощалися з командиром єгерського взводу 31-річним жителем Тернополя Валерієм Дороховим.

Прощання з Барною та Дороховим відбулося на Майдані та у Михайлівському соборі / фото 24 Каналу, Валентина Поліщук

Загибель Барни: що відомо

У лютому Олег Барна повернувся до лав ЗСУ та служив у піхоті. Він увійшов до штурмової роти, але загинув у бою з російськими окупантами під Вугледаром.

Військовий Євген Назаренко повідомляв, що Барна загинув як герой. Ексдепутат один з перших пішов штурмувати ворожі позиції.

Як стало відомо, Барна загинув, отримавши кульове в шию.

Біографія Барни: коротко