До храму прийшли родичі, близькі та знайомі полеглого захисника. Відомо, що церемонія прощання продовжиться на Майдані Незалежності.

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У Києві прощаються з Олегом Барною

Віддати останню шану загиблому військовому прийшов і колишній президент Петро Порошенко разом зі своєю дружиною.

У Михайлівському соборі прощаються з Барною: дивіться відео

Разом з Олегом Барною в Михайлівському соборі прощаються з командиром єгерського взводу 31-річним жителем Тернополя Валерієм Дороховим.

Екснардепа Барну поховають 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.

Прощання з захисником Барною / Фото "Обозреватель", УНІАН

Олег Барна загинув на війні: що відомо