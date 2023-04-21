В храм пришли родственники, близкие и знакомые павшего защитника. Известно, что церемония прощания продолжится на Майдане Незалежности.

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В Киеве прощаются с Олегом Барной

Отдать дань уважения погибшему военному пришел и бывший президент Петр Порошенко вместе со своей женой.

В Михайловском соборе прощаются с Барной: смотрите видео

Вместе с Олегом Барной в Михайловском соборе прощаются с командиром егерского взвода 31-летним жителем Тернополя Валерием Дороховым.

Экс-нардепа Барну похоронят 23 апреля в родном селе Белобожница Тернопольской области.

Прощание с защитником Барной / Фото "Обозреватель", УНИАН

Олег Барна погиб на войне: что известно