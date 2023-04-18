На войну пошел добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения в Россию. Из открытых данных известно, что уже 25 февраля 2022 года он был зачислен на должность командира гранатометного отделения.

Важно На войне погиб участник популярной украинской рок-группы

Что известно о гибели Олега Барны

Военный и экснардеп Олег Барна один день не дожил до своего дня рождения – 18 апреля ему должно было исполниться 56 лет.

Вчера (17 апреля – 24 Канал), во время боевых действий погиб Олег Барна,

– заявил Дмитрашковский.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что у них была возможность пообщаться на прошлой неделе. Спикер показал видео, на котором видно, как стреляет Олег Барна.

Олег Барна пошел на войну добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения: смотрите видео

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, собратьям и коллегам Олега Барны. На войне с оккупантами сражается и родной брат Олега Барны – Степан Барна. Он также был народным депутатом 8-го созыва в Верховной Раде.

Что известно об Олеге Барне