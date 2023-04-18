На войну пошел добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения в Россию. Из открытых данных известно, что уже 25 февраля 2022 года он был зачислен на должность командира гранатометного отделения.
Важно На войне погиб участник популярной украинской рок-группы
Что известно о гибели Олега Барны
Военный и экснардеп Олег Барна один день не дожил до своего дня рождения – 18 апреля ему должно было исполниться 56 лет.
Вчера (17 апреля – 24 Канал), во время боевых действий погиб Олег Барна,
– заявил Дмитрашковский.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что у них была возможность пообщаться на прошлой неделе. Спикер показал видео, на котором видно, как стреляет Олег Барна.
Олег Барна пошел на войну добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения: смотрите видео
Что известно об Олеге Барне
- Военный и бывший нардеп родился в поселке Нагорнянка Тернопольской области. Он по образованию являлся менеджером системы образования и юристом. Начинал свой путь как учитель математики, физики, информатики и довоенной подготовки в Ридодубовской и Белобожнической школах.
- В свое время участвовал в "Революции на граните". В 2000 году был активистом акции "Украина без Кучмы" и баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец на довыборах по 167 округу (Тернопольская область), однако снял свою кандидатуру.
- В течение 2002 – 2010 годов был поселковым головой в родном поселке Нагорнянка. В 2014 году был избран в Раду от блока Петра Порошенко по избирательному округу №167 Тернопольской области.
- В 2015 году во время выступления в Верховной Раде тогдашнего премьера Арения Яценюка подошел к нему с цветами и предлагал покинуть трибуну. Когда Яценюк отказался, поднял его и попытался вынести с трибуны.
- Олег Барна был участником Евромайдана, в июле 2014 года – ушел добровольцем в АТО. У него осталась жена и два сына.