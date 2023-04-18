На війну пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. З відкритих даних відомо, що вже 25 лютого 2022 року він був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

Важливо На війні загинув учасник популярного українського рок-гурту

Що відомо про загибель Олега Барни

Військовий та екснардеп Олег Барна один день не дожив до свого дня народження – 18 квітня йому мало виповнитись 56 років.

Вчора (17 квітня – 24 Канал), під час бойових дій загинув Олег Барна,

– заявив Дмитрашківський.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що вони мали можливість поспілкуватися на минулому тижні. Речник показав відео, на якому видно, як стріляє Олег Барна.

Олег Барна пішов на війну добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення: дивіться відео

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, побратимам та колегам Олега Барни. На війні з окупантами бореться й рідний брат Олега Барни – Степан Барна. Він також був народним депутатом 8 скликання у Верховній Раді.

Що відомо про Олега Барну