На странице бригады в инстаграме опубликовали прощальный пост. Отмечают, что помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна погиб во время выполнения боевого задания.

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Как вспоминают о защитнике его собратья

Воины говорят, что Барна известен всем, как бывший народный депутат восьмого созыва, но для них он – собрат, который на равных со всеми выполнял боевые задачи.

Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят,

– говорится в посте.

Бойцы подчеркнули, что за каждую жизнь их собратьев будет месть в десятикратном размере.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Олега Барны. Вечная память Герою!

Добавим, что экс-нардеп погиб за день до своего Дня рождения. Защитнику 18 апреля должно было исполниться 56 лет. В первые дни полномасштабной войны он пошел в армию добровольцем и уже 25 февраля 2022 года был зачислен на должность командира гранатометного отделения.

Бывший нардеп погиб под Угледаром

Об этом сообщили в Верховной Раде. Там отмечают, что Барна во второй день полномасштабной войны отправился добровольцем на фронт в составе 44-й артиллерийской бригады имени Даниила Апостола. Впоследствии продолжил службу в звании сержанта в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Последние дни воевал на востоке Украины в одной из самых горячих точек – под Угледаром Донецкой области.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Верховной Рады Украины выражают искренние соболезнования родным и близким Олега Степановича. Вечная память и уважение защитнику!" – говорится в сообщении.

Анна Маляр прокомментировала гибель Барны